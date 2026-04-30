Иск Долиной к мошенникам на 114 млн рублей передали в другой суд

Балашихинский суд Московской области передал иск певицы Ларисы Долиной о возмещении вреда на 114 млн руб. к обманувшим ее мошенникам в Лефортовский районный суд. Об этом сообщил ТАСС. Помощница судьи уточнила, что иск певицы будет рассматриваться по месту жительства.

Обвиняемые в мошенничестве по иску Ларисы Долиной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Обвиняемые в мошенничестве по иску Ларисы Долиной

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об иске Ларисы Долиной к четырем участникам мошенничества, осужденным по делу о хищении ее квартиры, стало известно в середине марта. Фигуранты — Андрей Основ, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова — были приговорены в ноябре 2025 года к срокам от четырех до семи лет колонии, им назначили штрафы от 900 тыс. до 1 млн руб. Вину признал только Артур Каменецкий.

В 2024 году госпожа Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Полине Лурье. Позже певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников — суды аннулировали договор и оставили квартиру за артисткой, при этом покупательница осталась без денег и приобретенного жилья. Однако в декабре 2025 года Верховный суд признал Полину Лурье собственницей жилья. В январе 2026-го она получила ключи от квартиры, а Лариса Долина освободила жилплощадь. Изначально певица подала иск к мошенникам на 176 млн рублей, позднее снизила сумму требований до 114 млн руб.

