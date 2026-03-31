Долина снизила требования к осужденным мошенникам до 114 млн рублей

Певица Лариса Долина снизила требования по иску о возмещении вреда к обманувшим ее мошенникам со 176 млн до 114 млн руб. Решение связано с тем, что суд в Йошкар-Оле присудил потерпевшей 61 млн руб. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предварительное заседание по иску проходит сегодня в Балашихинском суде Подмосковья. Как уточнил представитель певицы, изначальную сумму требований определили согласно размеру ущерба по делу. «Это похищенные денежные средства, денежные переводы и переданные наличные денежные средства, а также рыночная стоимость квартиры»,— сказал представитель истца.

Об иске Ларисы Долиной к мошенникам стало известно 26 марта. Певица требовала возместить ущерб еще во время рассмотрения дела в ноябре 2025 года. Однако тогда суд не стал рассматривать требование и предложил подать иск в порядке гражданского судопроизводства.

Ответчиками по иску указаны Андрей Основа, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Анжела Цырульникова. В ноябре 2025 года им назначили от четырех до семи лет колонии, а также штрафы до 1 млн руб. Как установил суд, трое мужчин выступали «дропами» в схеме мошенников, и на их банковские счета поступили деньги Ларисы Долиной. Часть средств артистка передала лично Анжеле Цырульниковой, которые та обменяла на криптовалюту.

Никита Черненко