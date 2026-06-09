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В Усть-Лабинском районе ликвидировано возгорание на территории нефтебазы

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края полностью ликвидировано возгорание на территории нефтебазы, возникшее после атаки беспилотного летательного аппарата 6 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, пожарные завершили все работы по тушению, открытое горение и очаги возгорания устранены. В ЕДДС уточнили, что инцидент полностью локализован и ликвидирован.

Вячеслав Рыжков

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