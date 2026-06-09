Осужденный сочинским судом депутат из Абхазии обжалует приговор

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия намерен обжаловать заочный приговор Центрального районного суда Сочи, который ранее признал его виновным по делу о разбойном нападении и назначил наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции в Сухуме, передает ТАСС.

По словам господина Кварчии, решение об обжаловании принято после консультаций с адвокатом и коллегами. Он сообщил, что защита планирует использовать предусмотренные законом механизмы пересмотра судебного акта в вышестоящих инстанциях.

Как сообщалось ранее, Центральный районный суд Сочи заочно признал Кана Кварчию виновным в нападении на троих граждан России. В ноябре 2025 года управление МВД по Сочи заявило о его причастности к разбойному нападению наряду с Эшсоу Какалией и Хыны Думаа, которые были объявлены в федеральный розыск.

По версии следствия, фигуранты совершили нападение на трех российских граждан в редакции газеты «Абхазский вестник» в Сухуме. Следователи утверждают, что обвиняемые угрожали потерпевшим физической расправой, использовали предметы в качестве оружия и похитили денежные средства и другое имущество на сумму около 2 млн руб. Следствие связывало произошедшее с убежденностью господина Кварчии в том, что сотрудники редакции ведут интернет-ресурсы с критикой абхазской оппозиции.

Параллельно в прокуратуру Сухума поступали заявления как от российских граждан, сообщавших о нарушении тайны переписки и хищении имущества, так и от самого Кана Кварчии, который заявлял о возможных нарушениях избирательного законодательства со стороны заявителей. Рассмотрение дела в России завершилось вынесением заочного обвинительного приговора.