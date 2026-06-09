Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Осужденный сочинским судом депутат из Абхазии обжалует приговор

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия намерен обжаловать заочный приговор Центрального районного суда Сочи, который ранее признал его виновным по делу о разбойном нападении и назначил наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции в Сухуме, передает ТАСС.

По словам господина Кварчии, решение об обжаловании принято после консультаций с адвокатом и коллегами. Он сообщил, что защита планирует использовать предусмотренные законом механизмы пересмотра судебного акта в вышестоящих инстанциях.

Как сообщалось ранее, Центральный районный суд Сочи заочно признал Кана Кварчию виновным в нападении на троих граждан России. В ноябре 2025 года управление МВД по Сочи заявило о его причастности к разбойному нападению наряду с Эшсоу Какалией и Хыны Думаа, которые были объявлены в федеральный розыск.

По версии следствия, фигуранты совершили нападение на трех российских граждан в редакции газеты «Абхазский вестник» в Сухуме. Следователи утверждают, что обвиняемые угрожали потерпевшим физической расправой, использовали предметы в качестве оружия и похитили денежные средства и другое имущество на сумму около 2 млн руб. Следствие связывало произошедшее с убежденностью господина Кварчии в том, что сотрудники редакции ведут интернет-ресурсы с критикой абхазской оппозиции.

Параллельно в прокуратуру Сухума поступали заявления как от российских граждан, сообщавших о нарушении тайны переписки и хищении имущества, так и от самого Кана Кварчии, который заявлял о возможных нарушениях избирательного законодательства со стороны заявителей. Рассмотрение дела в России завершилось вынесением заочного обвинительного приговора.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд