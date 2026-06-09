Дольщики в Сочи отстояли права на квартиры в апарт-комплексе «Горизонт»

Четвертый кассационный суд в Краснодаре встал на сторону дольщиков апарт-комплекса «Горизонт» в Сочи, отказав компании «Альбатрос» в попытке аннулировать 886 договоров участия в долевом строительстве. Застройщик настаивал, что средства по сделкам якобы присваивались бывшим директором и учредителем Анзором Пруидзе, который впоследствии был осужден по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет об апарт-комплексе на 1032 помещения, расположенном на набережной в Адлере, строительство которого велось в 2015–2018 годах и затем было остановлено. После ареста Анзора Пруидзе проект оказался заморожен наряду с рядом других его сочинских активов; сам предприниматель был осужден по нескольким эпизодам мошенничества, отбыл наказание и позже вновь стал фигурантом уголовного дела.

Компания «Альбатрос» ссылалась на приговор Хостинского районного суда Сочи, где устанавливались факты хищения средств дольщиков на сумму 569 млн руб., и требовала расторгнуть обязательства перед покупателями. Однако суды трех инстанций пришли к выводу, что факт оплаты по договорам подтвержден, а уголовный приговор сам по себе не отменяет гражданско-правовые обязательства застройщика.

Строительство комплекса в настоящее время ведет ООО «СК "Магна"». Параллельно в рамках расследования дела о хищениях средств дольщиков к нему был привлечен новый фигурант — сочинский предприниматель Рубен Татулян (Робсон), которого следствие связывает с организацией преступного сообщества.