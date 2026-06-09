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Главой Керчи стал Иван Кошель

Депутаты Керченского городского совета поддержали назначение Ивана Кошеля на должность главы администрации Керчи. Ранее он исполнял обязанности руководителя города.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Иван Кошель родился в Керчи в 1989 году. Он окончил Университет экономики и управления, Керченский государственный морской технологический университет, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы он занимал должности в городской системе управления: работал заместителем начальника управления ЖКХ, возглавлял управление капитального строительства, трудился в учреждениях сферы образования. В последние годы руководил Керченским медицинским колледжем имени Г.К. Петровой.

Вячеслав Рыжков

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