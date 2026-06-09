Главой Керчи стал Иван Кошель

Депутаты Керченского городского совета поддержали назначение Ивана Кошеля на должность главы администрации Керчи. Ранее он исполнял обязанности руководителя города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Иван Кошель родился в Керчи в 1989 году. Он окончил Университет экономики и управления, Керченский государственный морской технологический университет, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы он занимал должности в городской системе управления: работал заместителем начальника управления ЖКХ, возглавлял управление капитального строительства, трудился в учреждениях сферы образования. В последние годы руководил Керченским медицинским колледжем имени Г.К. Петровой.

Вячеслав Рыжков