СК расследует обстоятельства массового заболевания детей в лагере на Куршской косе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки инфекционного заболевания в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Калининградской области. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вспышки норовируса в лагере «Алые паруса» возбуждено уголовное дело

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ После вспышки норовируса в лагере «Алые паруса» возбуждено уголовное дело

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении СК, поводом для процессуальной проверки стали публикации в СМИ и интернете о случаях обращения воспитанников лагеря за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. Также была получена информация о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. В связи с произошедшим лагерная смена была досрочно завершена.

В рамках расследования следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента, причины возникновения заболевания, а также определить лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Ранее управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило о выявленной в лагере «Алые паруса» на Куршской косе вспышке норовирусной инфекции. В ходе проверки специалисты ведомства зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Матвей Николаев