Суд в Ростове вынес приговор гражданам Украины за покушение на главу Михайловки

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговоры гражданам Украины Даниле Смоле, Дмитрию Новикову, Александру Ляховченко, Алексею Кириченко и Владимиру Тетереву, которых обвиняли по ч. 3 ст. 361 (акт международного терроризма) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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Следствие установило, что в 2022 году фигуранты вошли в состав организованной группы, созданной представителями украинских спецслужб. Подсудимые согласились совершить взрыв с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) на территории поселка городского типа Михайловка Запорожской области. Целью преступления стал глава местной военно-гражданской администрации.

Так, неустановленные организаторы и участники группы приобрели СВУ и пульт к нему, затем подготовили и спрятали их в тайнике. С 20 июля по 23 августа 2022 года Кириченко вел наблюдение за потерпевшим. Новиков, Смола и Ляховченко систематически обходили маршрут его передвижения, фиксировали время выхода из дома и передавали данные украинским спецслужбам. 24 августа 2022 года Тетерев взорвал автомобиль, когда в машине находились потерпевший и его малолетняя дочь (2016 года рождения). В результате взрыва глава поселения скончался, а девочка получила оглушение.

В соответствии с приговором, Смоле назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафом 600 тыс. руб. Новиков, Ляховченко и Кириченко получили по 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафом 600 тыс. руб. каждый. Тетереву назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме и штрафом 700 тыс. руб. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев