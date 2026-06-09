Суд в Петербурге запретил фильм «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

Красногвардейский районный суд рассмотрел административные иски о признании запрещенной информации в интернете. Под ограничение попали сразу три фильма: «С любовью, Саймон» 2018 года, «Убей своих любимых» 2013 года и «Назови меня своим именем» (2017), в котором снялся Тимоти Шаламе. Кинокартины были распространены по шести ссылкам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинокартины были распространены по шести ссылкам

Фото: Wikimedia / Harald Krichel Кинокартины были распространены по шести ссылкам

Фото: Wikimedia / Harald Krichel

В решении суда указано, что на сайтах была размещена информация, «вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений». Иными словами, в материалах усмотрели пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации).

Основанием для запрета стал Указ президента № 809 от 9 ноября 2022 года о сохранении традиционных ценностей, а также решение Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 года, признавшее международное объединение ЛГБТ экстремистским и запретившее его деятельность в России.

Карина Дроздецкая