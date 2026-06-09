В Ставрополе участника ОПГ осудили за незаконное обналичивание

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор подозреваемому в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Как установила инстанция, осужденный, член организованной группы, занимался обналичиванием денег сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отмечается, что преступная деятельность принесла осужденному более 11,7 млн руб.

Суд назначил ставропольчанину четыре года колонии общего режима, а также штраф в сумме 500 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

Константин Соловьев