КРТ станет основным механизмом жилищного строительства в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону механизм комплексного развития территорий (КРТ) закреплен в качестве основного инструмента жилищного строительства. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. По словам министра, документ также приведен в соответствие с федеральным законодательством, включая последние изменения в Градостроительный кодекс РФ.

«Новые ПЗЗ задают вектор развития города — от точечной застройки к комплексной и архитектурно осмысленной»,— отметил господин Куц.

Кроме того, виды разрешенного использования земельных участков были синхронизированы с классификатором Росреестра. Также в ПЗЗ появилась новая зона регулирования архитектурно-градостроительного облика 2.1, которая должна обеспечить единый подход к формированию застройки в границах градоформирующих комплексов.

Тенденция перехода к механизму КРТ уже прослеживается в жилищном строительстве Ростовской агломерации. Если в 2024 году из 144 запланированных многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн кв. м по механизмам комплексного развития территорий разрешили строить 29 объектов площадью 406 тыс. кв. м, то в 2025 году из 90 домов общей площадью 1,3 млн кв. м разрешения получили уже 82 проекта.

Таким образом, доля жилья, строящегося через механизм КРТ, за год выросла с 16% до 88%. По словам Сергея Куца, в 2026 году власти региона намерены довести этот показатель до 90%, одновременно увеличивая общий объем жилищного строительства.

Валерий Климов