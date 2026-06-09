Бортников заявил о попытках вербовки молодежи в СЗФО украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы продолжают активно работать над вербовкой жителей Северо-Западного федерального округа, уделяя особое внимание молодежи. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, посвященном вопросам профилактики террористических угроз в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ФСБ сообщили о мерах по предотвращению вовлечения молодежи в диверсии и теракты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В ФСБ сообщили о мерах по предотвращению вовлечения молодежи в диверсии и теракты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, к вербовочной деятельности также причастны националистические и неонацистские структуры. Основными целями таких действий, отметил Бортников, являются вовлечение граждан в подготовку и совершение террористических актов и диверсий, сбор сведений о военных объектах, личном составе и технике, а также оказание иной помощи противоправного характера.

Глава ФСБ подчеркнул, что в субъектах Северо-Западного федерального округа реализуются профилактические меры различного формата. Они направлены на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в противоправную деятельность по заданиям иностранных спецслужб.

Матвей Николаев