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Бортников заявил о попытках вербовки молодежи в СЗФО украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы продолжают активно работать над вербовкой жителей Северо-Западного федерального округа, уделяя особое внимание молодежи. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, посвященном вопросам профилактики террористических угроз в регионе.

В ФСБ сообщили о мерах по предотвращению вовлечения молодежи в диверсии и теракты

В ФСБ сообщили о мерах по предотвращению вовлечения молодежи в диверсии и теракты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ФСБ сообщили о мерах по предотвращению вовлечения молодежи в диверсии и теракты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, к вербовочной деятельности также причастны националистические и неонацистские структуры. Основными целями таких действий, отметил Бортников, являются вовлечение граждан в подготовку и совершение террористических актов и диверсий, сбор сведений о военных объектах, личном составе и технике, а также оказание иной помощи противоправного характера.

Глава ФСБ подчеркнул, что в субъектах Северо-Западного федерального округа реализуются профилактические меры различного формата. Они направлены на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в противоправную деятельность по заданиям иностранных спецслужб.

Матвей Николаев

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