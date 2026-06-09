Власти Петербурга в третий раз ищут лизингодателя для 86 троллейбусов за 3,6 млрд

Комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга в третий раз отменяет закупку по лизингу 86 низкопольных троллейбусов большого класса. Причина — необходимость корректировки конкурсной документации. Об этом сообщает издание «ДП» со ссылкой на представителей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время объявлен новый конкурс. Заявки принимаются до 22 июня

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В настоящее время объявлен новый конкурс. Заявки принимаются до 22 июня

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Первый конкурс был объявлен в середине апреля, через два дня его отменили. Второй состоялся 12 мая: победителем признали АО «Росагролизинг», но жалобу подала компания «ТД " Транс-Альфа"», посчитавшая некоторые условия несправедливыми. ФАС признала обоснованным один из четырех пунктов — о согласовании эскиза уже после заключения договора, что ставит победителя в зависимость от заказчика. Итоговые протоколы пришлось аннулировать.

В настоящее время объявлен новый конкурс. Заявки принимаются до 22 июня. Начальная цена контракта — более 3,6 млрд рублей. Эксперты, опрошенные журналистами, отмечают, что из-за незагруженности производств на тендер могут претендовать многие желающие. Сделка поможет заводам пережить трудные времена, а городу — обновить подвижной состав. Часть троллейбусов (80–90 единиц) в парке СПб ГУП «Горэлектротранс», как пишет издание, не имеют кондиционеров, и новая поставка могла бы их заменить.

О том, что перевозчик решил отменить закупку, стало известно 3 июня. Как писал «Ъ Северо-Запад», предполагалось, что «Горэлектротранс» возьмет в лизинг троллейбусы большого класса за 3,6 млрд рублей. Доставить транспорт должны были до 21 декабря 2026 года.

Карина Дроздецкая