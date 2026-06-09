В Петербурге байкер проехал на красный и попал в смертельное ДТП

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельной аварии, произошедшей в ночь на 9 июня в Московском районе Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция выясняет обстоятельства гибели мотоциклиста в Московском районе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Полиция выясняет обстоятельства гибели мотоциклиста в Московском районе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 01:21 возле дома №191 на Московском проспекте. Предварительно установлено, что 19-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем KIA Ceed, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мотоциклист двигался по Московскому проспекту, а легковой автомобиль выезжал с улицы Типанова. Удар пришелся в левую переднюю часть машины. В результате столкновения байкера выбросило из седла на проезжую часть.

Молодой человек получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, однако спасти пострадавшего не удалось — позже он скончался в больнице. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Матвей Николаев