Партия бывшего президента Армении обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде

Оппозиционный блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна намерен обжаловать результаты голосования на выборах в парламент страны в Конституционном суде. Об этом сообщил на пресс-конференции его представитель Ишхан Сагателян.

«Наша команда уже работает, готовится весомый пакет документов. Выборы проходили на фоне давления, не были свободными и справедливыми. Есть множество тому фактов»,— заявил господин Сагателян (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, оппозиция понимает, что Конституционный суд страны поддерживает действующую власть, однако все равно намерена предоставить доказательства нарушений при проведении выборов.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Оппозиционный блок «Армения» набрал 9,9% голосов. Окончательные результаты парламентских выборов ЦИК представит 14 июня.

На многочисленные нарушения во время выборов указывал и блок Самвела Карапетяна. В заявлении «Сильной Армении» указано, что 7 июня использовались административные ресурсы, задействовались государственные и общественные рычаги, чтобы предопределить исход выборов в пользу правящей партии. Наблюдательная миссия СНГ назвала процесс открытым и конкурентным.