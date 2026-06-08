Блок Карапетяна сообщил о беспрецедентном давлении в ходе выборов в Армении

Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна заявил о беспрецедентном давлении, оказанном на оппозицию и Центризбирком на прошедших парламентских выборах. Заявление приводится на странице пресс-секретаря блока Марианны Каграманян в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян на голосовании

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян на голосовании

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Кроме того, произошло беспрецедентное явление. До того, как ЦИК обработала результаты всех избирательных участков, Никол Пашинян объявил о "победе и формировании единоличной власти", что стало прямым указанием и сигналом для ЦИК», — отмечается в заявлении.

Давление на оппозицию и многочисленные нарушения в ходе выборов, подчеркивается в заявлении, имели беспрецедентный масштаб и не могли не повлиять на результат голосования. Предвыборный этап сопровождался действиями против господина Карапетяна, его сторонников и соратников, а также массовыми незаконными арестами и уголовными преследованиями, отмечается в заявлении. В сам день выборов использовались административные ресурсы, задействовались государственные и общественные рычаги, чтобы предопределить исход выборов, подчеркивается в заявлении блока.

Парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье, 7 июня. В них участвовали 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие более 1,4 млн человек. Проходной барьер для прохождения в парламент составляет 4% для партий и 8% — для блоков.

По данным ЦИК Армении, после обработки 100% бюллетеней партия Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получил 23,281%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна не прошла в парламент, поскольку не смогла преодолеть избирательный порог в 4%.