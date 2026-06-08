Большинство, но не конституционное

По итогам выборов в Армении премьер Никол Пашинян сохранил власть, но его партия утратила конституционное большинство в парламенте и будет вынуждена довольствоваться простым большинством, что очень серьезно ограничивает ее возможности. Оппозиция же, напротив, увеличила свое представительство в законодательном органе, главным образом за счет «Сильной Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна — его блок, по сути, пришел на смену старой оппозиции. Между тем в Москве указали на возможные нарушения в ходе голосования и поздравлять Пашиняна с победой пока не стали. С подробностями из Еревана — корреспондент “Ъ” Лусине Баласян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» в ночь на понедельник, когда было обработано не более 20% бюллетеней

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» в ночь на понедельник, когда было обработано не более 20% бюллетеней

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Избирательные участки в Армении закрылись вечером 7 июня, после чего ЦИК начал подсчет голосов. К 2:00 ночи следующего дня Никол Пашинян организовал пресс-конференцию в центральном штабе своей партии «Гражданский договор» и объявил о ее победе. На тот момент было обработано не более 20% бюллетеней.

«Партия “Гражданский договор” самостоятельно сформирует правительство,— сказал премьер.— Это обязывает и означает, что гражданин Республики Армения встал на защиту государства, встал на защиту независимости, встал на защиту будущего, встал на защиту мира».

Оппозиция подобные выступления премьера до объявления официальных результатов раскритиковала. «В ситуации, когда подсчитана только четверть голосов, заявления Никола Пашиняна о победе и создании единоличного кабинета превращаются в преступную попытку захвата власти, подмену функций ЦИКа и грубое давление на его работу»,— отметил в заявлении блок «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна. Находящийся под домашним арестом в Ереване лидер оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян также заявил, что предварительные данные не отражают реальной картины голосования.

Утром 8 июня ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней сообщил, что «Гражданский договор» получил большинство — 49,8% голосов, «Сильная Армения» — 23,3%, «Армения» — 9,9%. Партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна, вопреки прогнозам, в парламент не прошла: политическая сила не дотянула считанных долей процентов до минимума в 4%.

Данные не учитывают результатов электронного голосования, показатели предварительные и требуют пересчета, уточнили в ЦИКе. Однако главный итог выборов понятен: партия Никола Пашиняна получает большинство (правда, не конституционное, а простое) и сохраняет власть, но в парламенте усилилось представительство оппозиции. И если победа «Гражданского договора» не стала сюрпризом, то результаты блока «Сильная Армения» оказались значительно выше, чем прогнозировали эксперты и показывали опросы. Политическая сила Самвела Карапетяна обещала сделать заявление после публикации окончательных данных ЦИКа.

Первые выборы в Армении после полной потери Карабаха продемонстрировали серьезный раскол в обществе. Директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в разговоре с “Ъ” обратил внимание на то, что в значительной степени получить конституционное большинство правящей партии не удалось из-за высокой явки — она составила почти 60%, превысив показатели 2021 и 2018 годов.

«Протестное голосование во многом является результатом поляризации общества. Оппозиционные силы попытались аккумулировать эту ситуацию. И им удалось это даже лучше, чем многие думали»,— заметил эксперт. По его словам, социальная легитимность «Гражданского договора», очевидно, снизилась и в будущем это будет проявляться в том числе протестными акциями, что в целом является составной частью армянской политики. При этом, по оценкам Александра Искандаряна, к смене власти эта поляризация не приведет, а Никол Пашинян будет пытаться проводить свою политику, максимально игнорируя мнение оппозиции.

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Сам премьер даже не скрывает, что не намерен учитывать позицию своих оппонентов и тем более договариваться с ними о компромиссах. «Как мне кажется, народ ясно выразил свою волю относительно того, что трехглавая партия войны и сопровождающая ее криминально-олигархическая система должны быть искоренены из Республики Армения,— бросил он камень в огород соперников на заседании правительственной комиссии.— И конечно, это станет одной из важнейших задач политического большинства и правительства, которую мы должны реализовать без промедления, очень решительными и твердыми шагами».

«Трехглавой партией войны» премьер в течение всей предвыборной кампании называл Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гарика Царукяна, которые, по словам премьера, в стремлении «взять реванш» за потерю Нагорного Карабаха привели бы Армению к войне с Азербайджаном. Сам премьер же представлял свою персону в качестве гаранта мира.

В новой политической реальности продолжать прежнюю линию ему будет сложнее. Например, для подписания мирного соглашения Азербайджан требует исключить из армянской конституции ссылку на Декларацию о независимости с упоминанием Нагорного Карабаха. Для организации референдума по этому вопросу, как планировал Никол Пашинян, необходимо одобрение парламента, получить которое с учетом нынешней расстановки сил будет очень сложно. Из-за отсутствия конституционного большинства «Гражданский договор» не сможет также единолично назначать судей Конституционного суда и ряд высокопоставленных чиновников и утверждать многие международные соглашения.

В поствыборной ситуации интересно и то, как правительство будет решать разногласия с Россией. Несмотря на очевидно нарастающий кризис, Никол Пашинян и члены его кабинета министров убеждали, что Москва и Ереван с легкостью урегулируют все трудности после выборов.

Кремль пока не спешит поздравлять Никола Пашиняна с победой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет окончательных результатов ЦИКа, но уже фиксирует заявления о многочисленных нарушениях. Представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе заявила, что выборы проходили в условиях «беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада» и «жестких репрессий со стороны армянской власти» в отношении оппозиции.

О попытках правящей партии надавить на избирателей говорили оппозиционные силы. МВД Армении, в свою очередь, зарегистрировало 600 сообщений о нарушениях, а более 18 человек задержали по обвинению в даче взятки или препятствовании избирательному процессу.

Миссия наблюдателей СНГ заявила, что серьезных нарушений в ходе голосования не обнаружила. А многие мировые лидеры уже успели поздравить Никола Пашиняна с победой. Среди первых, кто отправил ему поздравительные послания, оказались лидеры стран ЕС, президенты Украины и Казахстана. «Дух бархатной революции 2018 года под Вашим руководством жив и здоров. Мы глубоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая становится все ближе и ближе к Европе. Армения может рассчитывать на нас»,— отметила, в частности, в послании председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.