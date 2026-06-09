Родители Кубани возглавили топ-5 самых заботливых на Юге и Кавказе

В регионе вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми.

Фото: пресс-служба Мегафон

За год Краснодарский край сохранил лидерство и продолжил занимать первое место в рейтинге регионов на Юге и Кавказе по аудитории таких сервисов. Ниже в этом топе оказались Чечня, Ростовская область, Дагестан и Ставрополье. С наступлением тепла интерес к онлайн-присмотру продолжил расти: к июню число пользователей увеличилось еще на 8% относительно зимы, сообщили аналитики МегаФона с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Родителям важно контролировать местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс на счету. Специальные онлайн-сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. В Краснодарском крае за детьми чаще приглядывают отцы. Именно на мужчин приходится 55% подключений таких услуг, тогда как доля мам составляет 45%.

В 44% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45–54 лет с долей 24%. На представителей поколения 55–64 лет приходится 11% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Спрос на детский онлайн-мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени находиться на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса. Всплески активности стабильно приходятся на теплое время года и начало школьных каникул в марте, июне и октябре.

«Дети проводят в сети все больше времени, поэтому родительское внимание теперь нужно не только на прогулках, но и дома. Наше комплексное решение “Родительский контроль” позволяет координировать безопасность ребенка в реальном и виртуальном пространстве. Сервис в онлайн-режиме показывает точное местоположение и историю перемещений, а также помогает удаленно следить за уровнем заряда смартфона и балансом счета. Одновременно с этим опция надежно защищает юного пользователя в сети: блокирует нежелательные сайты, запрещает случайные платные подписки, рекламные СМС и дорогостоящие международные вызовы»,— прокомментировал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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