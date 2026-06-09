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В Петербурге начались обсуждения проекта второго вестибюля станции «Приморская»

В Санкт-Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта второго вестибюля станции метро «Приморская» на Невско-Василеостровской линии. Проект разработан по заказу городского комитета по строительству. Обсуждения проходят в онлайн-формате и продлятся с 9 июня по 8 июля 2026 года.

Жителям предложили оценить проект нового выхода со станции метро «Приморская»

Жителям предложили оценить проект нового выхода со станции метро «Приморская»

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Жителям предложили оценить проект нового выхода со станции метро «Приморская»

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте комитета. В период проведения экспозиции жители также могут направить свои предложения, замечания и сопроводительные материалы через интернет-платформу или в письменном виде.

Матвей Николаев

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