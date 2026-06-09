В Петербурге обсудили вызовы туриндустрии

Объем рынка бизнес-путешествий в денежном выражении превышает 1 трлн рублей — такие цифры прозвучали во время панельной дискуссии «Путешествия по России: актуальность. Стандарты сервиса. Перспективы и вызовы», состоявшейся при организационной поддержке Конгрессно-выставочного бюро в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.

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Количество деловых поездок в России достигло 23 млн в год и продолжает расти, однако объекты размещения для бизнес-путешественников остаются недостаточно стандартизированными. Перспективы развития этого направления и пути преодоления сложностей стали одной из главных тем обсуждения.

В число спикеров вошли представители Российского союза туриндустрии, комитета по туризму Санкт-Петербурга, сервисов «Авито Путешествия», Bronevik.com, «Туту», а также отелей и отельных сетей, страховых компаний и других участников туристической отрасли.

Для обеспечения устойчивого роста сектора делового туризма в России внедряют унифицированные стандарты сервиса для деловых отелей. Эксперты обменялись мнениями о том, насколько стандарты обременительны для бизнеса, какие преимущества такой подход даст на длинной дистанции, с какими сложностями и барьерами сталкивается отрасль в правовом поле, а также каких объемов инвестиций требует реализация проектов, ориентированных на бизнес-туристов.

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По окончании деловой программы состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие и укрепление деловых связей.

Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга заключило соглашения с АО «Коммерсантъ» (подразделение в Санкт-Петербурге), Учебно-методическим центром Жилищного комитета и ООО «Некста».

Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития перекрестного туризма Российской Федерации и Республики Узбекистан между группой компаний «Островок» и «Кронвелл групп». Кроме того, в рамках мероприятия был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Yard Group и Dream Team Hospitality по созданию бутик-отеля ZEN на Петроградской стороне.

Полина Корнилова