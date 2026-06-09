Дом Радио в Петербурге планируют открыть летом 2027 года
Дом Радио, расположенный на углу Малой Садовой и Итальянской улицы, планируют открыть для посетителей летом 2027 года, сообщили в банке ВТБ, который ведет работы по адаптации объекта к современному использованию. Процесс реставрации впервые после закрытия показали журналистам.
Специалисты завершили основные работы в аванзале: расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив исторический лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора.
«Аванзал — первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Именно такой подход лежит в основе реставрации всего здания. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы»,— говорит старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.
Дом Радио построен по проекту Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году в здании разместилось Ленинградское радио. С 2019 года Дом Радио является официальной резиденцией оркестра, хора и творческой лаборатории MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.
Работы продолжаются в Первой студии: в ней планируют восстановить архитектурно-художественную отделку, укрепить исторические конструкции, смонтировать складную систему кресел на 156 мест и установить акустическое и медиаоборудование.
После завершения работ в Доме Радио разместятся кинотеатр, театральная и танцевальная студии, фонотека, лектории, выставочное пространство, две звукозаписывающие студии, кафе, рассказала архитектор проекта, партнер бюро «Цимаило Ляшенко и Партнеры» Ольга Лаврентьева.