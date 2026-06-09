В Екатеринбурге бывшего военного приговорили к пожизненному за двойное убийство

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил участника СВО Артема Бучина к пожизненному лишению свободы за двойное убийство, сообщили корреспонденту «Ъ-Урал» в суде. Бучина обвинили в изнасиловании и убийстве бывшей жены и ее семилетней дочери от другого брака. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Артем Бучин неоднократно судим. В мае 2022 года он освободился из колонии. В августе того же года мужчина изнасиловал и убил 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. Суд приговорил Бучина к 20 годам колонии строгого режима. В августе 2023-го он подписал контракт, был помилован и уехал в зону СВО. В ноябре был помилован и вернулся в город Чусовой. В августе 2024-го Артема Бучина задержали за двойное убийство. Сам он рассказал, что заподозрил бывшую супругу в измене. После того как Бучин убил женщину и ее дочь, он отвез их четырехлетнего сына к своей матери и скрылся. Его объявили в розыск и задержали через два дня.