Сырьевой тип экономики устаревает

В рамках ПМЭФ ИД «Коммерсантъ» и АНО «Креативная экономика» подписали соглашение о сотрудничестве в целях формирования и продвижения современной деловой, культурной и информационной повестки в сфере креативной экономики и общественных инициатив. Со стороны «Ъ» выступал генеральный директор АО «Коммерсантъ» Роман Уманский, со стороны автономной некоммерческой организации — президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Стороны выразили намерение объединить экспертный информационный и организационный потенциал для развития профессионального и общественного диалога по вопросам развития креативных индустрий.

Марина Монгуш отметила проблематику отрасли: «Мы как стратеги, как визионеры, уже шесть лет двигающие тему развития креативной экономики и, как следствие, тему развития креативных индустрий в стране, видим, насколько это направление стало популярным: сегодня почти все говорят про его важность. Но теперь возникла проблема неправильной интерпретации терминов: креативность как навык путают с креативными индустриями, креативные индустрии — с креативной экономикой, а социальные эффекты креативных индустрий — с определенной молодежной повесткой».

Поэтому она считает крайне важным заняться просвещением, в том числе представителей бизнеса и государственного сектора, так как насколько люди правильно понимают эти термины, настолько качественно они развивают данное направление.

«Очень важно правильно верифицировать знания, которые накоплены за шесть лет, а также мировой опыт, и с помощью разнообразных инструментов разъяснить термины и суть этого явления нашему бизнес-сообществу»,— говорит эксперт.

Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов подтвердил современный тренд: «Сегодня надо быть либо производственником, либо креативщиком».

«Или креативным производственником, что с точки зрения бизнеса гораздо эффективнее,— поддержала Марина Монгуш.— Потому что мы видим возросший запрос от губернаторов, с очень многими губернаторскими командами работаем, делаем аналитику, пишем стратегии. Также видим новую тенденцию: к нам как к стратегам стали приходить представители традиционных секторов экономики и даже агропромышленного комплекса. Они хотят креативной трансформации, хотят увидеть новую стратегию диверсификации бизнеса, потому что их стратегия предполагала развитие в сырьевом типе экономики, но этот период подходит к концу. Креативный тип экономики растет в три раза быстрее, чем сырьевой сектор. Кроме того, сегодня владельцы бизнеса ищут инструменты коммуникации с молодыми сотрудниками и новой аудиторией, и это уже "HR-2.0" и "маркетинг 2.0": мы это называем креативным продюсированием бизнеса или территории, поиском новых маркетинговых и HR-инструментов, потому что старые не работают».

Эксперт подчеркивает, что объем тем, которые можно раскрывать с «Коммерсантом», огромный, и взаимное сотрудничество будет полезно всему бизнес-сообществу.

Светлана Куликова