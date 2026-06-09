В Ленобласти отремонтируют почти 300 километров линий электропередачи

В Ленинградской области в 2025 году запланирован масштабный комплекс работ по модернизации электросетевого хозяйства и повышению надежности энергоснабжения потребителей. В ближайшее время специалисты приступят к расчистке трасс воздушных линий электропередачи. Кроме того, ремонтные работы проведут на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше общей протяженностью около 290 километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти обновят более 1,5 тысячи трансформаторных подстанций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ленобласти обновят более 1,5 тысячи трансформаторных подстанций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Программа также предусматривает обновление шести силовых трансформаторов и более 1,5 тысячи трансформаторных подстанций.

В рамках дальнейшего развития энергосистемы региона в 2026 году планируется ввести порядка 1,5 тыс. МВА новой трансформаторной мощности и построить свыше 2,2 километра новых линейных объектов.

Матвей Николаев