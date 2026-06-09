В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

В аэропорту города введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее сообщалось об отмене режима беспилотной опасности

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Ранее сообщалось об отмене режима беспилотной опасности

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. О характере угрозы и сроках действия ограничений не сообщается. Ранее сообщалось об отмене режима беспилотной опасности.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в справочных службах аэропорта и у авиаперевозчиков.

Карина Дроздецкая