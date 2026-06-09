В Смольном заявили, что бюджет Петербурга полностью исполнен по доходам

Бюджет Санкт-Петербурга по итогам 2025 года полностью выполнен по доходной части. Об этом на заседании городского Законодательного собрания сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Петербурга превысили 1,4 трлн рублей по итогам года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Доходы бюджета Петербурга превысили 1,4 трлн рублей по итогам года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, общий объем доходов городской казны составил 1,41 трлн рублей, что на 4,7% больше показателя предыдущего года. При этом расходы бюджета незначительно превысили поступления.

Основную часть доходов — 88% или 1,247 трлн рублей — обеспечили налоговые поступления. Еще 9% пришлось на неналоговые доходы, а 3% составили безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.

Как отметил Корабельников, рост доходной части обеспечили практически все ключевые отрасли городской экономики, за исключением финансового сектора. Наибольший вклад внесли промышленность, торговля и научно-техническая деятельность, на которые пришлось около половины всех налоговых поступлений.

Матвей Николаев