В Петербурге после миграционного рейда задержали 12 человек

В Санкт-Петербурге по итогам миграционного рейда на объекте капитального ремонта на улице Правды сотрудники полиции задержали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители проверили 80 человек, из которых 59 оказались иностранными гражданами, занятыми на строительных и реставрационных работах. По данным ведомства, часть рабочих попыталась избежать проверки: некоторые покидали здание через окна и строительные леса, другие скрывались в подвальных помещениях. Однако всех пытавшихся уйти от контроля удалось оперативно задержать.

В ходе проверки у ряда иностранцев были выявлены признаки поддельных регистрационных документов. В результате 12 человек доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России.

После завершения необходимых процедур в отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об их выдворении из страны.

Матвей Николаев