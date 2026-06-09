ZEN Hotel and Residences: на Петроградке построят комплекс нового поколения

Девелоперская компания «Группа ЯРД» и гостинично-ресторанный холдинг Dreamteam Hospitality объявили на полях ПМЭФ-2026 о сотрудничестве, которое стартует с проекта ZEN Hotel and Residences в Петербурге. Объем инвестиций в проект составит 9,5 млрд рублей. Суперсовременный квартал расположится в одной из самых престижных локаций Петроградской стороны, соединив в себе культурный, деловой и туристический элементы: комплекс расположится в непосредственной близости от набережных и причала, Театра Бориса Эйфмана и парка Тучков Буян, Верховного суда и Петропавловской крепости.

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Проект нацелен как на резидентов, так и на путешественников: архитектурные решения органично связывают исторический контекст застройки и актуальные градостроительные идеи, концепция обеспечивает доступ к городской инфраструктуре, приватность и высокий уровень сервиса.

Сотрудничество девелоперов и холдинга в сфере гастрономии и гостеприимства будет включать в себя совместную работу над формированием гостиничной концепции, ресторанной и коммерческой инфраструктуры, велнес-направления, сервисной логики и будущей операторской модели проекта. Партнерство направлено на усиление именно операционной и средовой составляющей проекта.

«Мы рассматриваем наш проект как единую систему,— отмечает основатель Yard Group Андрей Кошкин.— Для нас важно создать не просто объект недвижимости, а место с устойчивой ценностью для Петербурга. Сотрудничество с Dreamteam Hospitality позволяет усилить проект именно там, где сегодня формируется конкурентное преимущество: в качестве среды, сервиса и впечатлений».

«Современный отель или резиденция — это уже не только номер, апартамент или красивая входная группа,— рассуждает основатель Dreamteam Hospitality Алексей Буров.— Это сценарии, где человек завтракает, встречается, отдыхает, восстанавливается, проводит вечер, принимает гостей. У нас есть потенциал создать цельный гостинично-ресторанный продукт с сильной атмосферой и очевидной ценностью для резидентов, гостей города и коммерческих партнеров».

Начало операционной деятельности проекта запланировано после завершения необходимых строительных, проектных, юридических, финансовых и организационных этапов.

Полина Корнилова