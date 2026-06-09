ФСБ задержала петербуржца за подготовку диверсии по заданию украинской разведки

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность гражданина России 1974 года рождения, который по заданию украинской военной разведки готовил диверсионно-террористический акт. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по его указанию фотографировал местность и собирался установить видеокамеру. За выполнение заданий ему обещали 8,5 тыс. долларов, однако денег он так и не получил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Суд заключил мужчину под стражу.

Карина Дроздецкая