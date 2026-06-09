Циклон принесет в Петербург ливни и грозы после аномального тепла
9 июня погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет определять центральная часть циклона, смещающегося с юга, а также связанный с ним холодный атмосферный фронт. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, а во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Местами осадки могут сопровождаться ливнями, грозами и даже градом.
Синоптики предупредили о грозах и резком ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Несмотря на приближение фронта, воздух успеет значительно прогреться. Температура окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. В Санкт-Петербурге столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов, в Ленинградской области — до +20…+29 градусов.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться и составит около 756 мм ртутного столба, что ниже средних значений для этого времени года.