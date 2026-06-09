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Циклон принесет в Петербург ливни и грозы после аномального тепла

9 июня погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет определять центральная часть циклона, смещающегося с юга, а также связанный с ним холодный атмосферный фронт. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, а во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Местами осадки могут сопровождаться ливнями, грозами и даже градом.

Синоптики предупредили о грозах и резком ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Синоптики предупредили о грозах и резком ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Синоптики предупредили о грозах и резком ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на приближение фронта, воздух успеет значительно прогреться. Температура окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. В Санкт-Петербурге столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов, в Ленинградской области — до +20…+29 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться и составит около 756 мм ртутного столба, что ниже средних значений для этого времени года.

Матвей Николаев

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