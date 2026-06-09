Забравшиеся на купол Троице-Измайловского собора подростки пришли с повинной

Двое 15-летних подростков, которые в конце мая незаконно забрались на купол Троице-Измайловского собора и повредили объект культурного наследия, самостоятельно пришли в храм, чтобы попросить прощения у настоятеля. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повредившие купол собора в Петербурге школьники извинились и сами обратились в полицию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Повредившие купол собора в Петербурге школьники извинились и сами обратились в полицию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам представителей церкви, подростки признали свою вину и выразили сожаление по поводу произошедшего. Во время беседы настоятель предложил им обратиться в полицию с признанием, и молодые люди согласились. После этого на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которых подростки дождались и затем отправились с ними в отдел.

Настоятель собора, иерей Вячеслав Порш, рассказал, что в ходе разговора выяснилось: подростки были знакомы с 12-летним руфером, который вскоре после их подъема на купол погиб в результате падения с высоты. Священник отметил, что этот факт заставил ребят серьезно задуматься о последствиях своих поступков.

По его словам, подростки даже предложили помочь устранить следы своего «восхождения» и очистить стену храма. Однако такие работы могут выполнять только специалисты с соответствующими допусками, поскольку собор является памятником архитектуры федерального значения.

Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный объекту культурного наследия, оценивается примерно в 350 тысяч рублей.

Матвей Николаев