Председателем Дербентского суда стал Максим Юрин

Председателем Дербентского городского суда назначен Максим Юрин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Максиму Юрину 44 года, он родился в городе Горький (Нижний Новгород). В 2004 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». Карьеру он начал в прокуратуре с должности помощника Павловского городского прокурора Нижегородской области, позже был назначен прокурором второго отдела кассационного управления прокуратуры Нижегородской области.

В 2012 году господин Юрин был назначен судьей Нижегородского районного суда города Нижний Новгород. С 2014 года возглавлял Вачский районный суд Нижегородской области, а с ноября 2024 года — Вачский межрайонный суд Нижегородской области.

Сейчас стаж работы Максима Юрина в юриспруденции составляет более 23 лет, из них 13 лет — в должности судьи. Имеет пятый квалификационный класс судьи.

Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Махачкалы.

Константин Соловьев