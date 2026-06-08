Трамп пригрозил Нетаньяху оставить его «одного против Ирана»

Президент США Дональд Трамп раскрыл израильскому телеканалу N12 содержание своего недавнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский президент пригрозил господину Нетаньяху отказом от поддержки, если новые атаки Израиля на Иран «перерастут в полномасштабную войну».

Разговор прошел 7 июня. «Я сказал Биби: тебе лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана»,— пересказал господин Трамп содержание разговора. Он уточнил, что попросил Биньямина Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана.

Во время беседы израильский премьер так и не сказал, какое решение принял. После он проконсультировался с руководством Минобороны Израиля и сообщил госсекретарю США Марко Рубио о решении атаковать Иран. «Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Мне удалось уменьшить масштаб атаки»,— отметил Дональд Трамп.

Утром 8 июня представители Ирана пообещали США прекратить атаки на Израиль, утверждает американский президент. «Я позвонил Биби и заставил его прекратить»,— сказал господин Трамп. Он подтвердил телеканалу N12, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Ираном.

7 июня Иран впервые с начала перемирия ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛа по Ливану. Израильская армия ответила ударами по военным объектам в Иране. На следующий день Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. Премьер-министр Израиля в свою очередь заявил, что операция против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».