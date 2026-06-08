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На Кубани сняли ограничения на использование воздушного пространства

Ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным пресс-службы аэропорта, пассажиров проинформируют обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также рекомендуется следить за информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на онлайн-табло, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.

Алина Зорина

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