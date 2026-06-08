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Начальником управления внешних связей администрации Ростова стала Ирина Астафьева

В Ростове-на-Дону на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации назначена Ирина Астафьева. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Фото: соцсети Александра Скрябина

Фото: соцсети Александра Скрябина

Ирина Астафьева, уроженка донской столицы, в 2008 году окончила Южный федеральный университет по специальности «Русский язык и литература», карьеру начала деятельность начала в 2001 году в образовательных учреждениях, а в 2008 году поступила на муниципальную службу в должности специалиста первой категории департамента имущественно-земельных отношений. Кроме того, чиновник работала в должности заведующего сектором нормативных документов управления документационного обеспечения администрации города.

Константин Соловьев

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