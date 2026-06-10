Из свежей почты

Рома Антипин, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 224 398 руб.

Внимание! Цена лечения 260 398 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 36 тыс. руб.

Сын появился на свет в тяжелых родах, почти не двигался и ни на что не реагировал. Мы выполняли все назначения, но результата не было. Врачи выявили ДЦП, мы начали лечение. К четырем годам Рома научился сидеть, к семи — пытался ходить. В 2024 году Русфонд оплатил лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Сын окреп, немного ходит с поддержкой, начал понимать речь и произносить звуки. Нужно продолжить терапию, но оплата непосильна. Просим помощи! Елена Антипина, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Роме нужно лечение, направленное на нормализацию мышечного тонуса, восполнение отсутствующих навыков, развитие моторики и речи».

Коля Корякин, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 220 935 руб.

Голова у нашего новорожденного сына была странной формы. Врачи выявили преждевременное сращение шва между теменными костями. Нам объяснили, что ситуация опасная: рано сросшиеся кости не дадут мозгу развиваться, есть риск отставания в развитии, проблем со слухом и зрением. В два месяца Колю прооперировали, голова округлилась. Сейчас, чтобы поддерживать правильную форму черепа, надо носить специальные шлемы. Их делают по меркам головы и меняют по мере роста ребенка. Но нам не потянуть оплату лечения. Помогите! Николай Корякин, Московская область

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Коле необходима послеоперационная коррекция формы головы с применением краниальных шлемов-ортезов. В течение года понадобятся два-три шлема».

Ваня Дедков, 17 лет, последствия травмы спинного мозга, требуется электроприставка для инвалидной коляски. 157 305 руб.

Внимание! Цена электроприставки 188 305 руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 31 тыс. руб.

В 2024 году сына сбила машина. Ваня получил переломы позвонков и ребер, ушибы спинного и головного мозга. Врачи спасли сына, но он был совсем беспомощным. Я уволилась, чтобы заняться реабилитацией. В мае прошлого года Ваня начал лечение в краснодарском медцентре. Спасибо Русфонду за помощь в оплате одного из курсов! Руки уже полностью работают, а ног он пока не чувствует. Сын много передвигается, ездит в колледж. Но мы живем в деревне, дорога плохая, без помощи Ване не отъехать от дома. Нужна электроприставка для коляски, которая облегчает передвижение, позволяет выбирать скоростной режим. Помогите ее купить! Галина Дедкова, Орловская область

Невролог реабилитационного центра «НейроФит-Юг» Екатерина Дмитриева (Краснодар): «Для активного самостоятельного передвижения на инвалидной коляске Ване рекомендована электроприставка YouGo».

Никита Солошенков, 16 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 249 588 руб.

Внимание! Цена обследования 1 028 588 руб. Фонд «Благодеяние» внес 400 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 29 тыс. руб.

Еще в роддоме у сына выявили тяжелое заболевание почек. Они были огромными и не работали. В полгода у него остановилось сердце прямо под капельницей. Никиту спасли, госпитализировали в московскую больницу, где удалили обе почки. Вскоре состоялась трансплантация почки, донором стала моя сестра. Сын ожил! Никита проходил обследования, принимал лекарства, почка работала стабильно. Но потом началось отторжение. Хирург, оперировавший сына, теперь работает в частной клинике. Сейчас Никите нужно срочно пройти там обследование, чтобы скорректировать терапию. Но у нас нет средств его оплатить. Юлия Солошенкова, Смоленская область

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Никите необходимо мультидисциплинарное сопровождение с углубленной иммунологической диагностикой, оценкой дисфункции трансплантата и пересмотром иммуносупрессивной терапии».

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