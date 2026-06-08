В центре Петербурга перекроют мосты и улицы из-за «Алых парусов»

В связи с репетициями праздника выпускников «Алые паруса» в центре города вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник пройдет в ночь с 27 на 28 июня

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Праздник пройдет в ночь с 27 на 28 июня

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 00:00 8 июня до 9:00 9 июня будет запрещена остановка на Мичуринской улице от Петровской набережной до дома 4 и на набережной Лейтенанта Шмидта от 18–19-й линий до дома 39. Также в эти часы запретят стоянку на набережной Лейтенанта Шмидта напротив 20–21-й линий.

Движение перекроют на нескольких мостах: Благовещенском (11–13 июня), Дворцовом (11–14 июня и 25–30 июня) и Троицком (11–12 июня). Сужение проезжей части с 7 июня по 7 июля ожидается на Биржевой площади у Ростральной колонны.

Главный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге состоится в этом году в ночь с 27 на 28 июня.

Карина Дроздецкая