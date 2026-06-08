Клавишник петербургской кавер-группы утонул в Финском заливе на рыбалке

Тела 63-летнего мужчины и 61-летней женщины нашли в Финском заливе у поселка Озерки в Выборгском районе. По данным следствия, 30 мая пара отправилась на рыбалку на надувной лодке и перестала выходить на связь, сообщили в СУ СК России по Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран клавишник кавер-группы "Ностальгия" Евгений Сокун

Фото: группа во «ВКонтакте» «Ностальгия» клавишник кавер-группы "Ностальгия" Евгений Сокун

Фото: группа во «ВКонтакте» «Ностальгия»

По данным издания 47news, погибшим оказался клавишник кавер-шоу-группы «Ностальгия» Евгений Сокун. В паблике коллектива подтвердили смерть музыканта: «Потрясающий музыкант, добрейшей души человек, замечательный друг и коллега». Причина смерти — утопление, точные обстоятельства установит экспертиза.

Поиски продолжались несколько дней. В них участвовали волонтеры ПСО «Северо-Запад» и водолазы из отряда «ДобротворецЪ», которые обследовали около 20 тыс. кв. метров дна на расстоянии 1,5 км от берега. Пропавших обнаружили 6 июня. Следственный отдел Выборга проводит проверку.

Карина Дроздецкая