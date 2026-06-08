Поезд Севастополь — Петербург отправится из Крыма раньше графика

Пассажирский поезд №007/008 Севастополь — Санкт-Петербург отправится в понедельник, 8 июня, из Крыма раньше расписания — в 20:00 от станции Семь Колодезей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменение графика связано с остановкой движения по Крымской железной дороге после атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Изменение графика связано с остановкой движения по Крымской железной дороге после атаки БПЛА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До станции пассажиров доставят автобусом, который отправится из Севастополя в 17:10 с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Владиславовке. Изменение графика связано с остановкой движения по Крымской железной дороге после атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь, после которой погиб помощник машиниста, ранен машинист.

Также сегодня раньше графика отправится поезд №316 Симферополь — Адлер — в 19:00 от Керчи. Пассажиров доставят туда автобусами из Симферополя и Владиславовки. Остальные задержанные составы отправляются из Керчи-Южной, куда людей также везут автобусами.

Карина Дроздецкая