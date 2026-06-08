В Ростовской области вырос спрос на электромотоциклы с пробегом

В Ростовской области в марте-апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромотоциклы и электромопеды с пробегом увеличился на 16%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

По данным компании, спрос на электромотоциклы всех брендов и моделей с пробегом вырос в Ростовской области на 28%, предложение увеличилось на 46%. Их средняя цена составила 323 тыс. руб.

Среди не новых типов электромотоциклов выделяются типы Naked bike и эндуро, спрос на них вырос в 4,8 и 5 раз соответственно. Среди моделей также выделяется на вторичном рынке самая популярная Ducati Panigale V2. Средняя цена на нее составляет 303 тыс. руб. Что касается востребованных типов мотоциклов на первичном рынке, то сильнее всего увеличился спрос на транспорт класса эндуро — в 5,7 раза. Средняя цена составила 450 тыс. руб.

Среди новых скутеров вырос спрос на российский бренд AtlantMoto на 30%. Средняя цена таких транспортных средств составляет 137 тыс. руб.

Константин Соловьев