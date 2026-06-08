Два года на гребне

Петербургский ресторан северной гастрономии «Гребешки», открывшись летом 2024 года, сделал ставку на рыбу и морепродукты русского севера — преимущественно из региона Баренцева моря и с Дальнего Востока. Морских гребешков, ежей и крабов доставляют сюда из рыбацкого села Териберка, расположенного в Мурманской области на самом берегу Баренцева моря.

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И недаром: в этом селе открыт второй ресторан с экоотелем бренда. Русский север там ощущается буквально, и именно там команда получает вдохновение, а заодно и продукты.

Поскольку дары моря привозят прямиком с места вылова, бренд-шеф заведения Ярослав Свинцов не использует сложные кулинарные техники, отдавая предпочтение натуральным способам приготовления, сохраняющим естественный вкус продукта. Рыбу и овощи он готовит в угольной печи с добавлением ольховых дров, что придает им копченый аромат.

Завтраки в ресторане подают по-петербургски — почти целый день, до 17:00. В меню завтраков есть и классика вроде конструктора, каши и сырников, и формат «для компаний»: например, впечатляющая «Утренняя доска» с яйцами, гребешками, креветками, форелью, красной икрой и оладьями, а также «Завтрак териберского рыбака» с запеченной глазуньей, оладьями, бутербродами с салом из гребешка и красной рыбой.

Шеф-бармен Кирилл Пискунов поддерживает северный характер кухни с помощью авторских коктейлей, а в винной карте встречаются напитки со всего мира. Пространство ресторана светлое, в нем много зелени, а у входа стоит аквариум — эффектный реверанс в сторону Баренцева моря.

Светлана Куликова