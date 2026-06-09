«Импортозамещение — новая реальность отрасли»

Российский производитель отдушек и парфюмерного сырья для косметики компания Кема Клаб работает на рынке с 2005 года. О том, как российские производители косметики завоевывают рынок после ухода западных брендов и есть ли успешные проекты по импортозамещению, «Ъ-Review» рассказала коммерческий директор компании Анастасия Чудина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммерческий директор компании Кема Клаб Анастасия Чудина

Фото: Предоставлено пресс-службой Кема Клаб Коммерческий директор компании Кема Клаб Анастасия Чудина

Фото: Предоставлено пресс-службой Кема Клаб

— С введением западных санкций и уходом мировых брендов рынок производства косметики в России переживает масштабную трансформацию. Как вы оцениваете возможности, которые в этих условиях появились у российских производителей?

— Я считаю, что в этих условиях российские производители получили мощный импульс к развитию: рынок требует локальных решений, стабильных поставок и конкурентоспособного качества. Импортозамещение перестало быть трендом — это новая реальность отрасли. В частности, наша компания Кема Клаб смогла воспользоваться окном возможностей, чтобы занять уверенную лидирующую позицию на рынке. Сегодня компания — крупнейший российский производитель отдушек и парфюмерного сырья для косметики, парфюмерии и бытовой химии. Параллельно мы активно развиваем направление пищевых ингредиентов и ставим перед собой амбициозную цель — войти в тройку лидеров рынка в ближайшие два года.

— Вы сказали, что импортозамещение — новая реальность рынка. А есть ли уже конкретные кейсы, когда удалось быстро и эффективно заменить недоступные ингредиенты?

— Да, в прошлом году мы реализовали успешный кейс с компанией GSS Cosmetics, один из известных брендов которой — «Кудрявый метод», это продукты для ухода за вьющимися волосами. В 2025 году под санкции попал довольно большой перечень отдушек, в том числе от Takasago — это японский производитель, один из крупнейших в мире парфюмерного сырья. Поставки в Россию прекратились, и компании пришлось искать несколько замен в кратчайшие сроки. При этом паузу в производстве на поиск замены взять нельзя. Одна из позиций, которую нужно было заменить срочно,— отдушка Crazy Party, она используется в продуктах упомянутого бренда «Кудрявый метод». Покупатели привыкли к этому аромату, он часть характера продукта. Мы в Кема Клаб за две недели разработали аналог — очень близкий к оригиналу аромат, партии стабильные. Покупатели ничего не заметили, а это главное.

Этот кейс — хорошая иллюстрация того, как можно быстро адаптироваться к новым рыночным реалиям и формировать будущее отрасли, сочетая передовые технологии, масштабное локальное производство и, конечно же, команду сильнейших экспертов и профессионалов.

— Сегодня много говорится о необходимости инвестировать в инновационные разработки. Что необходимо рынку в первую очередь?

— Здесь мы работаем сразу по трем направлениям. Первое — инкапсулированные отдушки, которые обеспечивают пролонгированное раскрытие аромата. Они особенно востребованы в премиальных средствах личной гигиены, для стирки и бытовой химии. Второе — отдушки с функцией нейтрализации неприятных запахов — решения, которые не просто маскируют, а устраняют неприятные запахи. И наконец, гипоаллергенные отдушки, на которые активно растет спрос производителей косметики для людей с аллергией, чувствительной кожей и атопическим дерматитом.

Важно отметить, что за всеми этими инновациями и проектами стоят люди. За последнее время R&D-директору направления ароматов Айше Муртазалиевой удалось собрать сильнейшую команду «носов», среди которых много известных любителям ароматов имен: известный парфюмер Микеле Бьянки, эвалюаторы Богдан Зырянов (автор популярного блога «Богдан и его нос по ветру») и Виктор Волок. Направление пищевых ингредиентов возглавляет Александра Конькова; в ее команде экспертные флейвористы и технологи, обладатели научных степеней (к. т. н.). Их экспертиза позволяет создавать решения, соответствующие мировым стандартам.

— Есть ли сейчас сложности с закупкой оборудования для создания инновационных продуктов?

— В арсенале компании новейшее оборудование, благодаря которому создаются стабильные и эффективные продукты для самых разных задач. Газовые хроматографы разбирают смеси запахов или жидкостей на отдельные компоненты, показывая, из чего они состоят и в каком количестве. Это позволяет воссоздать любой аромат и помогает создавать новые ароматы быстрее, а также делать каждую партию одинаковой, без сюрпризов. Термокамеры и светопогодные камеры проверяют, как ароматы ведут себя в готовых продуктах при разных температурах (от –5 до +45°C) и вариативном освещении. Распылительная сушилка позволяет разрабатывать микрокапсулы и создавать премиальные решения для стирки, личной гигиены и бытовой химии. Лиофильная сушка используется для разработки сублимированных продуктов, пищевых добавок и ароматизаторов. Лабораторный гомогенизатор высокого давления помогает делать эмульсии и инкапсулированные пищевые ароматизаторы. Раман-спектроскопия позволяет быстро проверять сырье на подлинность, выявлять примеси до попадания сырья в отдушку. Титратор Фишера дает возможность определять содержание влаги для создания более стабильных при хранении продуктов.

Элиза Королева