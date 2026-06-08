В Туапсе застройщика обязали компенсировать 1 млрд рублей ущерба экологии

Суд обязал застройщика компенсировать более 1 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2024 году инспекторы Черноморо-Азовского морского управления выявили нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ в водоохранной зоне Черного моря. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба и проведении рекультивации земельного участка, требования были удовлетворены в полном объеме.

Ранее, в апреле 2025 года, стало известно о направлении в суд уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Сипайн Резорт» и подрядной организации, которых обвиняют в причинении экологического ущерба на сумму около 1 млрд руб. при строительстве гостиничного комплекса в Туапсинском районе.

По данным следствия, в период с 1 по 12 июля 2024 года при возведении объекта был изменен природный ландшафт участка, что привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади более 1,3 тыс. кв. м. Кроме того, часть строительных отходов, как утверждается, была незаконно сброшена в акваторию Черного моря, а выполнявшиеся работы не были отражены в проектной документации.

Вячеслав Рыжков