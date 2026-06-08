Тренер Василий Березуцкий покидает ФК «Урал»

Главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий покидает футбольный клуб. Срок контракта с ним истек, и стороны решили не продлевать его, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Березуцкий

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Василий Березуцкий

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений при разнице мячей 21:16. «Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе»,— сказано в сообщении.

Василий Березуцкий возглавил «Урал» как тренер в декабре 2025 года. Он сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. Президент клуба Григорий Иванов отметил, что инициатива отставки исходила от господина Березуцкого, и назвал его хорошим тренером.

По итогам сезона ФК «Урал» занял третье место в Лиге Pari, набрав 61 очко. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо».

Ирина Пичурина