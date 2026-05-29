Президент ФК «Урал» Иванов: «Березуцкий, скорее всего, нас покинет»

Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов в интервью «Спорт-экспресс».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и у меня были ошибки»,— заявил Григорий Иванов, отметив, что инициатива отставки исходит от Березуцкого.

Напомним, Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. Он сменил на этом посту Мирослава Ромащенко.

Ранее сообщалось что «Уралу» не удалось вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Полина Бабинцева