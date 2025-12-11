Главным тренером ФК «Урал» назначен Василий Березуцкий

Василий Березуцкий назначен новым главным тренером футбольной команды «Урал», сообщили в пресс-службе клуба. Он сменил на этом посту Мирослава Ромащенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФК «Урал» Григорий Иванов и Василий Березуцкий

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

После завершения карьеры футболиста господин Березуцкий работал в тренерских штабах нескольких клубов — «Витесс» (Нидерланды), российских «Краснодар» и ЦСКА, а также «Шанхай Шеньхуа» (КНР). В период с 2024 по 2025 год он был главным тренером азербайджанского клуба «Сабах», с которым добился победы в кубке страны. «Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера "Урала" и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ!»,— сказано в сообщении.

Напомним, сотрудничество между ФК «Урал» и предыдущим главным тренером Мирославом Ромащенко было прекращено по соглашению сторон.

Ирина Пичурина