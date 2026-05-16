ФК «Урал» проиграл «Черноморцу» в последнем матче сезона Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» в последнем, 34-м туре Лиги Pari поиграл новороссийскому «Черноморцу». Матч проходил в Новороссийске и закончился со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Черноморца» отличились: Олег Николаев (16 минута), Александр Хубулов (83). Гол у «Урала» забил Тимофей Маргасов (71).

«Из положительного в этом матче можно отметить то, что футболисты, которые не так много играли, сегодня получили игровое время. А так игра, которую мы сегодня показали, мне не понравилась»,— сказал после матча главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий.

Игра ничего не решала, так как ранее ФК «Урал» уже обеспечил себе третье место. 20 мая его ждет стыковой матч в Екатеринбурге за право выхода в премьер-лигу.

Николай Яблонский