Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:2

ФК «Урал» проиграл «Динамо» Махачкала со счетом 0:2, сообщили в пресс-службе клуба. «Уралу» не удалось вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Встреча прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Гамид Агаларов забил на 39-й минуте матча, на 62-й минуте забил Хуссем Мрезиг.

По сумме двух игр с клубом ФК «Урал» проиграл со счетом 0:3. Прошлый матч с махачкалинским «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. После него уральский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить два спорных момента матча.

«У нас так и не получилось всрыть оборону "Динамо". Первый матч был лучше, чем второй, но все равно удовлетворения никакого, это для нас результат очень неприятный»,— прокомментировал главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий.

Анна Капустина

Новости компаний Все