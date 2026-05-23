«Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:2

ФК «Урал» проиграл «Динамо» Махачкала со счетом 0:2, сообщили в пресс-службе клуба. «Уралу» не удалось вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Встреча прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Гамид Агаларов забил на 39-й минуте матча, на 62-й минуте забил Хуссем Мрезиг.

По сумме двух игр с клубом ФК «Урал» проиграл со счетом 0:3. Прошлый матч с махачкалинским «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. После него уральский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить два спорных момента матча.

«У нас так и не получилось всрыть оборону "Динамо". Первый матч был лучше, чем второй, но все равно удовлетворения никакого, это для нас результат очень неприятный»,— прокомментировал главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий.

Анна Капустина