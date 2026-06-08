В аэропорту Сочи с опозданием более двух часов задерживаются 16 рейсов

Аэропорт Сочи утром 8 июня 2026 года работает по фактическому расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным на 07:00 мск, все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, прибыли в Сочи.

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С начала суток аэропорт обслужил 39 рейсов на вылет (около 6 тыс. пассажиров) и 32 рейса на прилет (около 5 тыс. пассажиров). В суточном плане заявлено 143 рейса на прилет и 151 на вылет, при этом задерживаются 16 рейсов с опозданием более двух часов.

В аэропорту уточнили, что обслуживание воздушных судов ведется в порядке очередности, а авиакомпании в течение дня корректируют расписание для его стабилизации.

Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости. Скоплений пассажиров в терминале, по данным аэропорта, не зафиксировано.

Также отмечается, что инфраструктура аэропорта работает в штатном режиме: открыты зоны обслуживания, включая комнату матери и ребенка, а в терминале доступны бесплатная питьевая вода и информационные сервисы. Пассажирам рекомендовано следить за изменениями статуса рейсов через онлайн-табло и объявления в терминале.

Вячеслав Рыжков