В Ростовской области спрос на мороженое упал на 11%

В мае 2026 года спрос на покупки мороженого в Ростовской области снизился на 11% год к году. При этом в среднем лакомство подорожало на 11%, достигнув 91 руб. за порцию. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В соседнем Краснодарском крае средняя цена мороженого составила 58 руб., увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом. При этом количество покупок сократилось на 20%.

В Ставропольском крае средняя цена составила 59 рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Однако количество покупок возросло на 10%.

Наталья Белоштейн